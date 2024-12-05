Аморим назвал игровую проблему «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, чего не хватает его команде.

«Красные дьяволы» уступили «Арсеналу» в матче 14-го тура Премьер-лиги (0:2). Это первое поражение манкунианцев при португальском наставнике.

«Вы можете видеть нашу структуру, рисунок игры. Вы можете видеть, как работают центральные защитники и полузащита. Но также вы можете видеть, что нам нужно лучше действовать в чужой трети поля, нужно больше идей впереди. Вы видите, как это трудно», – передаёт United Zone послематчевые высказывания Аморима.

В субботу «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Ноттингем Форест».