Райс – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Арсенал» мог забить 3-4 гола»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Канониры» забрали три очка благодаря голам Юррьена Тимбера и Вильяма Салиба на 54-й и 73-й минутах соответственно.

«Грандиозно. Прекрасный вечер. Мы знаем нового тренера «Манчестер Юнайтед», и они хорошо показали себя в последних двух матчах, поэтому было понятно, что нас ждёт непростое испытание. Мы придерживались плана и могли забить три-четыре гола, но наша команда в любом случае выступила отлично», – сказал в интервью Amazon Prime Райс.

Благодаря сегодняшней победе «Арсенал» сократил отставание от лидирующего «Ливерпуля» до семи очков.