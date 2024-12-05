Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов после матча с «Арсеналом» (0:2).

Коллектив Микеля Артеты взял верх благодаря голам Юррьена Тимбера и Вильяма Салиба во втором тайме – оба мяча были забиты после угловых.

«Стандарты перевернули ход игры. Мы могли действовать агрессивнее рядом со штрафной площадью «Арсенала», но без учёта стандартных положений обе команды имели мало голевых моментов.

Очень трудно противостоять стандартам «Арсенала», когда рядом с вратарём столько игроков, но мы должны были справиться лучше.

Мы пытались играть в свой футбол, но «Арсенал» – очень организованная команда, которой трудно забить. Нам нужно продолжать работать. Мы хотим побеждать», – цитирует United Stand Аморима.