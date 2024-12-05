Гвардиола высказался об игре Грилиша на новой позиции

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о выступлении Джека Грилиша в матче против «Ноттингем Форест» (3:0).

Англичанин не отметился результативными действиями, но помог «горожанам» одержать долгожданную победу, отыграв до 90-й минуты.

«Грилиш был по-настоящему хорош в центре. Надеюсь, в следующих матчах, если я снова решу поставить его на эту позицию, он сыграет ключевую роль и отметится голами и ассистами. Но и сегодня он дал нам то, что требовалось. Наш футбол всегда строился от полузащиты – и Джек обеспечивал необходимый темп, контроль. Я очень рад за него.

Я не сомневаюсь в способности Грилиша играть в центре, я знаю его качества. У него есть всё для игры на позиции опорника. Он умеет держать мяч, «ломать» линии, у него достаточно самообладания», – цитирует City Report Гвардиолу.