Де Брёйне высказался после прерванной серии «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался после победы над «Ноттингем Форест» (3:0). «Горожане» выиграли после серии из семи игр без побед (одна ничья, шесть поражений).

«Приятно побеждать. Надеюсь, мы изменим ход сезона. Думаю, сегодня мы выступили хорошо. Мы контролировали ситуацию. Это было больше похоже на 3-3-4. Мы не ожидали, что «Ноттингем» будет играть один в один, и нам пришлось немного подстроиться. В первом тайме было сложно, а во втором тайме было лучше.

Я рад, что смог отыграть 70 минут. Это большой прогресс. Я допустил пару ошибок в первом тайме, но Джек хорошо поработал», - сказал де Брёйне Amazon Prime.