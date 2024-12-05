Райс прокомментировал осечку «Ливерпуля»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс ответил на вопрос об исходе матча «Ливерпуля» против «Ньюкасла» (3:3).

«Сорокам» удалось прервать победную серию «красных», в то время как «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), а «Челси» разгромил «Саутгемптон» (5:1). Отрыв «Ливерпуля» от лондонских коллективов сократился до семи очков.

«Потеря очков «Ливерпуля»? Люди слишком увлекаются разговорами о титуле. Нужно просто быть на вершине или где-то рядом к февралю. Пока рано говорить о происходящем, впереди долгий путь. Будем продолжать верить в себя и посмотрим, что в итоге произойдёт», – заявил Райс в интервью после победы над «красными дьяволами».