Гвардиола: «Нам было важно прервать серию»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после крупной победы над «Ноттингем Форест» (3:0). «Горожане» прервали неудачную серию после семи матчей без побед.

«Определённо, нам это было нужно после многих игр без побед. Мы победили, и это ключевой момент. Поворотный ли это момент? Я не знаю. Мы должны доказать это снова. Это всего лишь одна игра, и нам было важно прервать серию», - сказал Гвардиола Amazon Prime.

Следующий матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт уже в субботу, 7 декабря, - против «Кристал Пэлас» на выезде. Прямо сейчас «горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице.