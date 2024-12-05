Артета прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

В среду вечером «Арсенал» на своём поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Авторами голов стали Юррьен Тимбер и Вильям Салиба. После игры комментарий дал рулевой лондонской команды Микель Артета.

«Я очень счастлив. Это был особенный вечер на этом невероятном стадионе. Думаю, мы заслужили победу. Какая энергия царила на стадионе! В перерыве мы кое-что изменили – команда была великолепна. Мы выиграли и хотим продолжать в том же духе.

«Ливерпуль» потерял очки? Я не знал, поскольку праздновал в раздевалке. Мы получили эту новость, но о победе в АПЛ пока говорить очень рано. Чемпионат Англии сложно выиграть», - сказал Артета BBC Radio 5 Live.