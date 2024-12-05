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Гвардиола прокомментировал долгожданную победу «Манчестер Сити»

05 Декабря 2024 • 01:22 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Ноттингем Форест

«Манчестер Сити» выдал серию из семи матчей во всех соревнованиях без побед. В среду вечером команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ноттингем Форест» со счётом 3:0. После игры рулевой «горожан» дал комментарий.

«Мы победили. Это всё, что имеет значение. Сегодня хороший день. После того, что случилось в прошлом, мы не расслаблялись до финального свистка судьи», - сказал Гвардиола BBC Sport.

«Де Брёйне? Он играл очень хорошо. Он очень помог нам в обороне. Я очень доволен. Он невероятный человек. То, что он сделал за все эти годы, было выдающимся. Возможно, он не готов играть каждые три дня, но я надеюсь, что он будет помогать нам», - добавил тренер.

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