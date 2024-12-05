«Астон Вилла» прервала свою серию и разобралась с «Брентфордом»

Потерявшая уйму очков в последних матчах «Астон Вилла» в среду принимала ставших ей конкурентами игроков «Брентфорда».
Бирмингемцы провели ударные 13 минут в середине первого тайма, которые обеспечил им результат. Сначала Морган Роджерс здорово вколотил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Вскоре Итан Пиннок срубил в штрафной Олли Уоткинса, который сам же и пробил пенальти, и вратарь едва не дотянулся - 2:0. Пиннок перехватил и передачу Джона Макгинна в штрафную, но Мэтти Кэш был первым на подборе - 3:0.
Гол престижа гости забили на 54-й минуте - Кевин Шаде головой пробил в защитника, а Миккель Дамсгор добил мяч - 3:1.
«Вилла» с девятой попытки смогла добыть победу и делит шестое место, соперник - восьмое, набрав на два очка меньше.
Протокол игры
|(1:0) Роджерс Морган21'
|(2:0) Уоткинс Олли28'
|(3:0) Кэш Мэтти34'
|54'Дамсгор Миккель (3:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти• 82'Конса Эзри•Мингс Тайрон•Динь Люка•Камара Бубакар I71' (Баркли Росс (71') •Тилеманс Юри•Бэйли Леон65' (Филоген-Байдейс Джейден (65') •Макгинн Джон88' (Матсен Ян (88') •Роджерс Морган87' (Буэндия Эмилиано (87') •Уоткинс Олли65' (Дуран Джон (65') 65'
Флеккен Марк•Ван дер Берг Сепп•Коллинз Натан• 49'Пиннок Итан• 25'Льюис-Поттер Кин80' (Расмуссен Мадс (80') •Ярмолюк Егор64' (Магома Эдмонд-Пэрис (64') •Янельт Витали•Мбеумо Брайан•Дамсгор Миккель•Шаде Кевин71' (Карвалью Фабиу (71') •Висса Йоан71' (Родригеш Тьяго (71')
04 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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