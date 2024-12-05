«Астон Вилла» прервала свою серию и разобралась с «Брентфордом»

Потерявшая уйму очков в последних матчах «Астон Вилла» в среду принимала ставших ей конкурентами игроков «Брентфорда».

Бирмингемцы провели ударные 13 минут в середине первого тайма, которые обеспечил им результат. Сначала Морган Роджерс здорово вколотил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Вскоре Итан Пиннок срубил в штрафной Олли Уоткинса, который сам же и пробил пенальти, и вратарь едва не дотянулся - 2:0. Пиннок перехватил и передачу Джона Макгинна в штрафную, но Мэтти Кэш был первым на подборе - 3:0.

Гол престижа гости забили на 54-й минуте - Кевин Шаде головой пробил в защитника, а Миккель Дамсгор добил мяч - 3:1.

«Вилла» с девятой попытки смогла добыть победу и делит шестое место, соперник - восьмое, набрав на два очка меньше.