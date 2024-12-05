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«Астон Вилла» прервала свою серию и разобралась с «Брентфордом»

05 Декабря 2024 • 01:22 Комментировать
Астон Вилла
3:1
Брентфорд

Потерявшая уйму очков в последних матчах «Астон Вилла» в среду принимала ставших ей конкурентами игроков «Брентфорда».

Бирмингемцы провели ударные 13 минут в середине первого тайма, которые обеспечил им результат.  Сначала Морган Роджерс здорово вколотил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Вскоре Итан Пиннок срубил в штрафной Олли Уоткинса, который сам же и пробил пенальти, и вратарь едва не дотянулся - 2:0. Пиннок перехватил и передачу Джона Макгинна в штрафную, но Мэтти Кэш был первым на подборе - 3:0.

Гол престижа гости забили на 54-й минуте - Кевин Шаде головой пробил в защитника, а Миккель Дамсгор добил мяч - 3:1.

«Вилла» с девятой попытки смогла добыть победу и делит шестое место, соперник - восьмое, набрав на два очка меньше.

Протокол игры  
Астон Вилла3:1Брентфорд
(1:0) Роджерс Морган21'  
(2:0) Уоткинс Олли28'  
(3:0) Кэш Мэтти34'  
  54'Дамсгор Миккель (3:1)
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  82'Конса ЭзриМингс ТайронДинь ЛюкаКамара Бубакар I 71' (Баркли Росс ( 71') Тилеманс ЮриБэйли Леон 65' (Филоген-Байдейс Джейден ( 65') Макгинн Джон 88' (Матсен Ян ( 88') Роджерс Морган 87' (Буэндия Эмилиано ( 87') Уоткинс Олли 65' (Дуран Джон ( 65'  65')
Запасные: Карлос Диего СантосОльсен РобинБогард ЛамарТоррес Пау II
Флеккен МаркВан дер Берг СеппКоллинз Натан  49'Пиннок Итан  25'Льюис-Поттер Кин 80' (Расмуссен Мадс ( 80') Ярмолюк Егор 64' (Магома Эдмонд-Пэрис ( 64') Янельт ВиталиМбеумо БрайанДамсгор МиккельШаде Кевин 71' (Карвалью Фабиу ( 71') Висса Йоан 71' (Родригеш Тьяго ( 71')
Запасные: Ми БенКонак Юнус ЭмреТревитт РайанМегома ДжейденВальдимарссон Хакон-Рабн
04 декабря. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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