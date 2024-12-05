Кто подставил «дьяволов» в матче с «Арсеналом»: три футболиста, из-за которых «МЮ» впервые проиграл при Амориме

Оценки игрокам Рубена Аморима

Давненько не проигрывал «Манчестер Юнайтед». Ещё при тен Хаге в конце октября уступили «Вест Хэму», а затем последовало семь матчей без поражений. И вот, крушение «красных дьяволов» в Лондоне, так и не понявших, как же работают угловые «Арсенала». И так и не освоивших атакующие действия со своей стороны.

Кто же особенно тускло смотрелся против «канониров»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Рубена Аморима.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «АРСЕНАЛ» – «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

РАСМУС ХЁЙЛУНН – 3,5. Только потому что центрфорвард – игрок зависимый, на полбалла больше получает Хёйлунн. В остальном он так же плохо справился со своими обязанностями, как и двое других. Почти 80 минут Расмус отбегал в центре поля, ни разу не поспособствовав острой атаке.

Десять точных передач назад, очень слабые открывания, один офсайд, семь потерь. Хёйлунн так и не понял, куда бежать, чтобы обострить ситуацию. Даже у Антони получилось получше.

МЭЙСОН МАУНТ – 3,0. Теперь о том, кто и должен был снабжать несуществующие рывки Хёйлунна. Тут совсем плохо, ведь у Маунта тоже всего 10 (!) точных передач, что для центрального полузащитника просто мизер. Это за за час-то времени.

Понятно, что ни разу Маунт игру не обострил, однажды пробил мимо ворот, проиграл три единоборства из четырех (два важных – на угловых). Просто выпал из игры и был заменён по истечении часа.

НУССАИР МАЗРАУИ – 3,0. Сложнее всего пришлось Мазрауи, которого чуть ли не в одиночку бросили на Сака, Эдегора и Тимбера оккупировавших фланг. Нуссаир, естественно, свою зону проиграл вдрызг. С его фланга пришёл второй гол и несколько опаснейших стандартов.

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Мазрауи до кучи проиграл много единоборств (пять из семи), плохо выходил из-под давления. Эта битва получилась не очень честной, но проиграл её Нуссаир вчистую.