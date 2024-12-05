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«Арсенал» уверенно обыграл обновляющийся «МЮ»

05 Декабря 2024 • 01:09 Комментировать (4)
Арсенал
2:0
Манчестер Юнайтед

В центральном матче дня «Арсенал» принимал возрождающийся «МЮ».

Уже на четвёртой минуте вратарь гостей ошибся, выбив мяч на соперника, а потом Кай Хаверц из положения «вне игры» отдал «голевой» пас на Габриэла Мартинелли. Тут же момент после углового у «Арсенала» - подача с левого фланга со стандарта на ближнюю штангу, и Томас Парти головой пробил мимо левого угла створа. Букайо Сака подал корнер во вратарскую, недалеко оттуда вынесли мяч гости, Александр Зинченко с подбора почти с левого угла вратарской нанёс заблокированный удар, а Габриэл Мартинелли затем пульнул мимо створа. Мэйсон Маунт с левого полуфланга пробил так, что мяч остался в пределах поля и дошёл до Диогу Далота, который с правой стороны ударил низом мимо дальнего угла створа.

На 54-й минуте очередной из 13 угловых «Арсенала» при одном таком шансе у соперника, Деклан Райс навесил слева на ближнюю штангу, где манкунианцы упустили Юрриена Тимбера, головой переправившего мяч в сетку, - 1:0. Бруну Фернандеш подал штрафной удар с правого фланга, и Маттейс де Лигт пробил головой по воротам, но голкипер отвёл угрозу. На 73-й минуте Сака подал угловой «Арсенала» с правого фланга за дальнюю штангу, Парти пробил головой примерно параллельно створу, и от бока Вильяма Салиба мяч заскочил в ворота - 2:0. Разыгран был штрафной удар гостями, Фернандеш покатил вперёд на Антони, пробившему в итоге с левого угла вратарской, кипер отразил мяч и забрал скидку головой от партнёра.

«Арсенал» идет на третьем месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Арсенал2:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Тимбер Юрриен54'  
(2:0) Салиба Вильям73'  
Райя ДавидТимбер ЮрриенСалиба ВильямКивёр ЯкубЗинченко Александр  66' 71' (Мерино Микель ( 71') Эдегор Мартин 90' (Жоржиньо II ( 90') Парти ТомасРайс ДекланСака БукайоХаверц КайМартинелли Габриэл 71' (Троссар Леандро ( 71')
Запасные: Тирни КиранХевен ЭйденНето МурараНванери ИтанСтерлинг РахимЖезус Габриэль
Онана АндреДе Лигт МаттейсМагуайр Гарри  51' 59' (Зиркзее Джошуа ( 59') Мазрауи НуссаирДалот ДиогуМаласиа Тирелл  44' 46' (Диалло Амад ( 46') Угарте Мануэль  45'Фернандеш БрунуМаунт Мэйсон 59' (Йоро Лени ( 59') Гарначо Алехандро 59' (Рэшфорд Маркус ( 59') Хёйлунн Расмус 79' (Антони ( 79')
Запасные: Байындыр АлтайКуконки ГодвиллКаземиро КарлосЭриксен Кристиан
04 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

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Комментарии (4) Все комментарии
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svet4627
05 Декабря 2024 в 01:56
Возрождение пока откладывается в долгий ящик.
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:38
Да. очередное обновление в МЮ. Замучили обновляться.. после каждого тренера. В ЛК попадут хоть. даже интересно.
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Zed2891
05 Декабря 2024 в 01:20
Ну хорошо конечно что победили, причем с Зиной и Кивиором. МЮ Аморяна пока мертвый. Опять вся опасность со стандартов, в нападении все как-то тухловато. Нужен наконечник зимой как воздух, на одних стандартах вечно выезжать не получится.
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CELTIC FROST
05 Декабря 2024 в 01:36
Ага. без хорошего центрфорварда на топ-уровне не напобеждаешься.
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