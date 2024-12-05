«Арсенал» уверенно обыграл обновляющийся «МЮ»

В центральном матче дня «Арсенал» принимал возрождающийся «МЮ».

Уже на четвёртой минуте вратарь гостей ошибся, выбив мяч на соперника, а потом Кай Хаверц из положения «вне игры» отдал «голевой» пас на Габриэла Мартинелли. Тут же момент после углового у «Арсенала» - подача с левого фланга со стандарта на ближнюю штангу, и Томас Парти головой пробил мимо левого угла створа. Букайо Сака подал корнер во вратарскую, недалеко оттуда вынесли мяч гости, Александр Зинченко с подбора почти с левого угла вратарской нанёс заблокированный удар, а Габриэл Мартинелли затем пульнул мимо створа. Мэйсон Маунт с левого полуфланга пробил так, что мяч остался в пределах поля и дошёл до Диогу Далота, который с правой стороны ударил низом мимо дальнего угла створа.

На 54-й минуте очередной из 13 угловых «Арсенала» при одном таком шансе у соперника, Деклан Райс навесил слева на ближнюю штангу, где манкунианцы упустили Юрриена Тимбера, головой переправившего мяч в сетку, - 1:0. Бруну Фернандеш подал штрафной удар с правого фланга, и Маттейс де Лигт пробил головой по воротам, но голкипер отвёл угрозу. На 73-й минуте Сака подал угловой «Арсенала» с правого фланга за дальнюю штангу, Парти пробил головой примерно параллельно створу, и от бока Вильяма Салиба мяч заскочил в ворота - 2:0. Разыгран был штрафной удар гостями, Фернандеш покатил вперёд на Антони, пробившему в итоге с левого угла вратарской, кипер отразил мяч и забрал скидку головой от партнёра.

«Арсенал» идет на третьем месте, соперник - 11-й.