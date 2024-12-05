Первое поражение Аморима: убийственные угловые «Арсенала» укротили «Манчестер Юнайтед»

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 14-го тура АПЛ состоялся 4 декабря на стадионе «Эмирейтс».

Вот и подоспело первое серьёзное испытание для Рубена Аморима. Португальский тренер во главе «Манчестер Юнайтед» отправился на экзамен к «Арсеналу». Главному преследователю «Ливерпуля» и второму по силе претенденту на чемпионский титул. Да-да, «Манчестер Сити» фигурирует только на третьей строчке.

А «МЮ» в Лондоне фигурировал на втором плане. «Дьяволы» приехал с чёткой задачей не проиграть – для этого они закрылись в обороне, исключили риск и… пропустили на четвёртой минуте. Онана неудачно вынес мяч и тот быстро вернулся Хаверцу, Кай сразу же отпасовал на Мартинелли, который и нанёс точный удар, но в офсайде находился немец. Так что, даже отпраздновать гол «канониры» не успели.

Хозяева всё также высоко прессинговали, однако «МЮ» урок усвоил – стал играть ещё осторожнее. Хоть как-то бодрили игру стандарты: Райс от угла поля навесил на ближнюю, куда выскочил Томас Парти, пробивший мимо ворот. Опять же после корнера случалась суматоха, которую своими ударами завершали Зинченко и Мартинелли. У бразильца удар вышел чуть опаснее, но тоже пролетел мимо цели.

Яркость игры была на минимуме, удары в створ – тоже по нулям. За пятьдесят минут игрового времени команды так и не сумели всерьёз размять голкиперов. А когда попали – было уже поздно. Первым же ударом в створ «Арсенал» счёт открыл: на 54-й минуте опять же от угла поля подал Деклан Райс, а Тимбер затылком переправил мяч в дальний угол – 1:0. Добивали соперника «канониры» тоже с угловых, ставших просто смертельным оружием.

Была и прямая подача Райса в створ, и защитник «МЮ» чуть не срезал мяч в сетку собственных ворот – всё опасно, но без гола. Тогда за дело взялся Сака. Его подача с противоположного фланга привела к скидке Томаса и завершению от Салибы. Арбитры проверили француза на возможный офсайд и гол засчитали – 2:0. А Сака мог и дубль по ассистам от угла поля оформить: шикарно Букайо закрутил на Мерино, стоявшего в одиночестве, Микель пробил метро с восьми, но банально не попал.

Вот такая она, по-настоящему "стандартная" победа. Просто невероятными по своей опасности угловыми «канониры» перестреляли «Манчестер Юнайтед», обеспечив Рубену Амориму первое поражение у руля «красных дьяволов».