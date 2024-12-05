Два автогола Доусона помогли «Эвертону» разгромить «Вулверхэмптон»

Ведущие борьбу за вылет «Эвертон» и «Вулверхэмптон» пересеклись в матче 14-го тура Премьер-лиги. Уже на 10-й минуте «ириски» повели, когда Эшли Янг нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот - 1:0. Джеймс Тарковски быстро отправил мяч в сетку других ворот, но затяжная проверка гола, и судьи нашли вне игры. На 33-й минуте Виталий Миколенко атаковал - блокировано, а вот Орель Мангала был самым расторопным на отскоке - 2:0.

Во втором тайме было нечто уникальное. Дуайт Макнил дважды навешивал (с углового и с игры), а Крэйг Доусон отправлял мяч в ворота. Вот только Доусон - игрок «волков».

4:0.

«Эвертон» - 15-й, а соперник - третий с конца.