Два автогола Доусона помогли «Эвертону» разгромить «Вулверхэмптон»

Ведущие борьбу за вылет «Эвертон» и «Вулверхэмптон» пересеклись в матче 14-го тура Премьер-лиги. Уже на 10-й минуте «ириски» повели, когда Эшли Янг нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот - 1:0. Джеймс Тарковски быстро отправил мяч в сетку других ворот, но затяжная проверка гола, и судьи нашли вне игры. На 33-й минуте Виталий Миколенко атаковал - блокировано, а вот Орель Мангала был самым расторопным на отскоке - 2:0.
Во втором тайме было нечто уникальное. Дуайт Макнил дважды навешивал (с углового и с игры), а Крэйг Доусон отправлял мяч в ворота. Вот только Доусон - игрок «волков».
4:0.
«Эвертон» - 15-й, а соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Янг Эшли10'
|(2:0) Мангаля Орель33'
|(3:0) Доусон Крэйг49'
|(4:0) Доусон Крэйг72'
Пикфорд Джордан•Янг Эшли•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред•Миколенко Виталий•Ндиайе Ильман•Гуэйе Идрисса•Мангаля Орель 35'89' (Армстронг Харрисон (89') • 90'Макнил Дуайт74' (Харрисон Джек (74') •Дукуре Абдулай83' (Линдстрём Йеспер (83') •Калверт-Льюин Доминик83' (Броя Армандо (83')
Са Жозе•Лемина Марио•Доусон Крэйг•Буэно Сантьяго77' (Гомес Родриго II (77') •Доэрти Мэтт77' (Гомеш Тоти (77') •Аит-Нури Раян•Гуэдеш Гонсалу57' (Хи-Чан Хван (57') •Андре•Гомес Жоао85' (Дойл Томми (85') •Кунья Матеус•Ларсен Йорген
04 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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