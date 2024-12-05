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Два автогола Доусона помогли «Эвертону» разгромить «Вулверхэмптон»

05 Декабря 2024 • 00:36 Комментировать
Эвертон
4:0
Вулверхэмптон
окончен

Ведущие борьбу за вылет «Эвертон» и «Вулверхэмптон» пересеклись в матче 14-го тура Премьер-лиги. Уже на 10-й минуте «ириски» повели, когда Эшли Янг нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот - 1:0. Джеймс Тарковски быстро отправил мяч в сетку других ворот, но затяжная проверка гола, и судьи нашли вне игры. На 33-й минуте Виталий Миколенко атаковал - блокировано, а вот Орель Мангала был самым расторопным на отскоке - 2:0.

Во втором тайме было нечто уникальное. Дуайт Макнил дважды навешивал (с углового и с игры), а Крэйг Доусон отправлял мяч в ворота. Вот только Доусон - игрок «волков».

4:0.

«Эвертон» - 15-й, а соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Эвертон4:0Вулверхэмптон
(1:0) Янг Эшли10'  
(2:0) Мангаля Орель33'  
(3:0) Доусон Крэйг49'  
(4:0) Доусон Крэйг72'  
Пикфорд ДжорданЯнг ЭшлиТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийНдиайе ИльманГуэйе ИдриссаМангаля Орель  35' 89' (Армстронг Харрисон ( 89'  90') Макнил Дуайт 74' (Харрисон Джек ( 74') Дукуре Абдулай 83' (Линдстрём Йеспер ( 83') Калверт-Льюин Доминик 83' (Броя Армандо ( 83')
Запасные: О'Брайен ДжейкПаттерсон НэйтанГомеш БетуВиржиния ЖоауКоулмэн Шеймус
Са ЖозеЛемина МариоДоусон КрэйгБуэно Сантьяго 77' (Гомес Родриго II ( 77') Доэрти Мэтт 77' (Гомеш Тоти ( 77') Аит-Нури РаянГуэдеш Гонсалу 57' (Хи-Чан Хван ( 57') АндреГомес Жоао 85' (Дойл Томми ( 85') Кунья МатеусЛарсен Йорген
Запасные: Бентли ДаниелЛима ПедроБеллегард Жан-РикнерДжонстон СэмБоргес Карлос
04 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру,
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