Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» упустил победу, пропустив в концовке третий мяч от «Ньюкасла»

05 Декабря 2024 • 00:31 Комментировать
Ньюкасл
3:3
Ливерпуль
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги Англии «Ньюкасл» пытался отобрать очки у лидеров сезона из «Ливерпуля». Розыгрыш углового у ворот «сорок», Алексис Макаллистер сумел нанести удар в дальний угол, и сфера попала в стойку ворот соперника, после чего ушла за пределы поля. Шикарный пас в Джейкоба Мёрфи от Александра Исака, и с правого края попал в левую штангу футболист «сорок». На 35-й минуте Бруно Гимараэс сыграл в отборе в центре поля, удрал от Макаллистера и отдал на Исака, тот получил мяч и с 17 метров послал его в правую «девятку» ворот - 1:0. Вышел Энтони Гордон на ворота соперника после того, как ошибся Джо Гомес и привез момент на свои ворота, в итоге Гордон сблизился с вратарем, но не сумел переиграть его в ближнем бою. Гомес снова на ровном месте выкатил мяч на соперника, и Мёрфи нанес удар - сфера прокатилась рядом с левой стойкой.

В начале второго тайма атака «красных» правым флангом, передача в центр, откуда Кёртис Джонс в касание переправил мяч в створ ворот соперника. Вскоре ошиблись в центре поля гости, последовала передача на левый край, Гордон там «в буфет» отправил Гомеса, после чего катнул мяч мимо вратаря - 2:1. Сразу Исак третий мяч забил, но тут уж поднял боковой рефери флажок. Получил справа передачу Трент Александер-Арнольд, который выполнил прострельный пас в центр на Мохамеда Салаха, а тот хладнокровно замкнул передачу - 2:2. Попытались «сороки» выйти в контратаку, Мёрфи в итоге пробросил мяч мимо вышедшего из рамки вратаря, но, вместе в тем, не смог он мяч направить в ворота. Салах на правом краю штрафной ушел на скорости от защитника и пробил в дальний угол, сфера угодила в перекладину и в итоге вылетела в поле. На 85-й минуте передача в центр от Трента, Салах, стоя спиной к воротам, обработал мяч, после чего с разворота нанес выстрел по рамке соперника - 2:3. В самом конце подача с правого края на дальнюю штангу, убрал демонстративно руки вратарь «Ливерпуля», а почти от лицевой, практически от нулевого угла Фабиан Шёр в подкате направил мяч в сетку - 3:3.

«Красные» только в третий раз в чемпионате потеряли очки и имеют запас в семь баллов от второго места, соперник делит восьмую строчку.

Протокол игры  
Ньюкасл3:3Ливерпуль
(1:0) Исак Александр35'  
  50'Джонс Кёртис (1:1)
(2:1) Гордон Энтони62'  
  68'Салах Мохамед (2:2)
  83'Салах Мохамед (2:3)
(3:3) Шёр Фабиан90'  
Поуп Ник  90'Ливраменто ВалентиноШёр ФабианБёрн ДэнХолл ЛьюисГимараэс БруноТонали Сандро  58' 87' (Уилсон Каллум ( 87') Жоэлинтон 88' (Уиллок Джо ( 88') Мёрфи Джейкоб 74' (Барнс Харви ( 74') Исак АлександрГордон Энтони 87' (Лонгстафф Шон ( 87')
Запасные: Таргетт МэттДубравка МартинОсула ВильямАльмирон МигельКелли Ллойд
Келлехер КаомхинКуанса Джарелл  42'Гомес Джо 67' (Александер-Арнольд Трент ( 67'  69') Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюГравенберх Райан  45' 67' (Диас Луис ( 67') Макаллистер Алексис  20'Салах МохамедДжонс КёртисГакпо Коди 67' (Собослаи Доминик ( 67') Нуньес Дарвин  71'
Запасные: Ниони ТрейЭндо ВатаруЯрош ВитезславМортон ТайлерЭллиотт ХарвиНалло Амара
04 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль

Новости по матчу

Сегодня, 05 Декабря
00:31
«Ливерпуль» упустил победу, пропустив в концовке третий мяч от «Ньюкасла»
04 Декабря
22:23
Слот объяснил решение оставить Трента в запасе
22:00
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
21:34
«Ливерпуль» нашёл альтернативу Субименди за 60 млн евро
21:24
«Ливерпуль» назвал стартовый состав на матч с «Ньюкаслом»
20:52
Макаллистер: «Салах приходит на тренировку первым, а уходит последним»
18:23
Ван Дейк недоволен предложением «Ливерпуля»
16:40
«Ливерпуль» сделал предложение ван Дейку, дальше – Салах
02:02
Ньюкасл - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Декабря
19:14
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ньюкасл — Ливерпуль АПЛ — 4 декабря 2024
18:56
Тренер «Ливерпуля» Слот остро пошутил над «Манчестер Сити»
14:05
Хау – о матче с «Ливерпулем»: «Мы будем атаковать»
13:20
Слот ответил на вопрос о планах «Ливерпуля» на зимнее трансферное окно
13:11
Гордон: «Нам нужно активно начать матч с «Ливерпулем»
12:55
Слот – о зависимости «Ливерпуля» от Салаха: «Это вызывает опасения»
12:43
Слот: «Алиссон вернётся на поле до конца месяца»
11:47
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ньюкасл – Ливерпуль АПЛ — 4 декабря 2024
07:49
Лишь четырежды лидер АПЛ набирал больше очков после 13 туров, чем «Ливерпуль» Слота
02 Декабря
00:28
Новый спортивный директор может привести в «Арсенал» звёздного форварда
00:18
Салах может использовать «ПСЖ» для оказания давления на «Ливерпуль» 1
01 Декабря
23:33
«Барселона» отказалась от Салаха и Сона – названа причина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Челси Челси
1
5
6.00 4.20 1.49
Видео
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
3
3
3.75 3.60 1.91
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
0
1.20 6.20 13.00
Видео
Окончен
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
4
0
2.18 3.30 3.25
Видео
87 мин
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
0
1.56 4.20 5.20
Видео
87 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
3
1
1.61 3.85 5.20
Видео
05.12.24 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
2.40 3.40 2.75
Видео
05.12.24 в 23:15
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.20 3.55 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Декабря
00:36 · Англия. Премьер-лига
Два автогола Доусона помогли «Эвертону» разгромить «Вулверхэмптон»
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» упустил победу, пропустив в концовке третий мяч от «Ньюкасла»
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» забил 5 мячей в ворота «Саутгемптона»
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» после семи провалов подряд
04 Декабря
23:00 · Англия. Премьер-лига
39-летний Эшли Янг установил рекорд АПЛ
22:54 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – о матче с «Арсеналом»: «Серьёзное испытание для нас»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва забил в АПЛ впервые за 11 месяцев
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:42 · Англия. Премьер-лига
Артета сравнил игроков «Арсенала» с Хави, Иньестой и Бускетсом
22:38 · Англия. Премьер-лига
Артета – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы готовы доминировать»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Аморим отреагировал на новую травму Шоу
22:30 · Англия. Премьер-лига
Аморим – об игре с «Арсеналом»: «Это просто очередной матч»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Сака и Эдегор - в старте «Арсенала» на матч с «Манчестер Юнайтед»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал возвращение де Брёйне в старт
22:23 · Англия. Премьер-лига
Слот объяснил решение оставить Трента в запасе
22:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о серии неудач «Манчестер Сити»: «Я повидал и не такое»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Нам нужна поддержка болельщиков»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о составе «Челси»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
21:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Реала» может уйти бразилец 1 слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать звезду «Тоттенхэма»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я найду решение»
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл альтернативу Субименди за 60 млн евро
Все новости