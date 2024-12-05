«Ливерпуль» упустил победу, пропустив в концовке третий мяч от «Ньюкасла»

В 14-м туре Премьер-лиги Англии «Ньюкасл» пытался отобрать очки у лидеров сезона из «Ливерпуля». Розыгрыш углового у ворот «сорок», Алексис Макаллистер сумел нанести удар в дальний угол, и сфера попала в стойку ворот соперника, после чего ушла за пределы поля. Шикарный пас в Джейкоба Мёрфи от Александра Исака, и с правого края попал в левую штангу футболист «сорок». На 35-й минуте Бруно Гимараэс сыграл в отборе в центре поля, удрал от Макаллистера и отдал на Исака, тот получил мяч и с 17 метров послал его в правую «девятку» ворот - 1:0. Вышел Энтони Гордон на ворота соперника после того, как ошибся Джо Гомес и привез момент на свои ворота, в итоге Гордон сблизился с вратарем, но не сумел переиграть его в ближнем бою. Гомес снова на ровном месте выкатил мяч на соперника, и Мёрфи нанес удар - сфера прокатилась рядом с левой стойкой.

В начале второго тайма атака «красных» правым флангом, передача в центр, откуда Кёртис Джонс в касание переправил мяч в створ ворот соперника. Вскоре ошиблись в центре поля гости, последовала передача на левый край, Гордон там «в буфет» отправил Гомеса, после чего катнул мяч мимо вратаря - 2:1. Сразу Исак третий мяч забил, но тут уж поднял боковой рефери флажок. Получил справа передачу Трент Александер-Арнольд, который выполнил прострельный пас в центр на Мохамеда Салаха, а тот хладнокровно замкнул передачу - 2:2. Попытались «сороки» выйти в контратаку, Мёрфи в итоге пробросил мяч мимо вышедшего из рамки вратаря, но, вместе в тем, не смог он мяч направить в ворота. Салах на правом краю штрафной ушел на скорости от защитника и пробил в дальний угол, сфера угодила в перекладину и в итоге вылетела в поле. На 85-й минуте передача в центр от Трента, Салах, стоя спиной к воротам, обработал мяч, после чего с разворота нанес выстрел по рамке соперника - 2:3. В самом конце подача с правого края на дальнюю штангу, убрал демонстративно руки вратарь «Ливерпуля», а почти от лицевой, практически от нулевого угла Фабиан Шёр в подкате направил мяч в сетку - 3:3.

«Красные» только в третий раз в чемпионате потеряли очки и имеют запас в семь баллов от второго места, соперник делит восьмую строчку.