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«Челси» забил 5 мячей в ворота «Саутгемптона»

05 Декабря 2024 • 00:29 Комментировать
Саутгемптон
1:5
Челси
окончен

«Челси» гостил у «Саутгемптона» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

На седьмой минуте с углового навесил Энцо Фернандес на линию вратарской, где сыграл на опережении Аксель Дисаси и головой вколотил мяч точно под перекладину - 0:1. Быстро сравняли счёт в матче хозяева, догнал мяч Кайл Уокер-Питерс у лицевой линии, обыграл Фернандеса и покатил в центр штрафной, где в касание пробил точно мимо голкипера Джо Арибо в одно касание  - 1:1. После ужасной ошибки вратаря «святых» перехватил Нони Мадуэке мяч на чужой половине поля и покатил поперек на Кристофера Нкунку, который с линии штрафной отправил мяч в пустые ворота - 1:2. С правого фланга ворвался Мадуэке в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний нижний угол, но смог в сторону голкипер отбить ногой. Отличным диагональным пасом с фланга Жоау Фелиш запустил в штрафную Коула Палмера, который пробил вторым касанием, но в падении вратарь смог перевести сферу в штангу. С угла поля навесил Палмер в центр штрафной, где выиграл верх Олуватосин Адарабиойо и пробил головой, но угодил в перекладину. На 35-й минуте зацепился за мяч в штрафной соперника Фелиш и покатил поперек на Мадуэке, который финтом расшатал защитника, после чего пробил точно в дальний нижний угол ворот - 1:3. В конце тайма намеренно Джек Стивенс схватил за волосы Марка Кукурелью и повалил оппонента на газон, это прямая красная карточка, «святые» в меньшинстве.

После перерыва с угла поля Фернандес навесил на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил Адарабиойо в ближнюю девятку, но угодил точно в штангу. Ворвался в штрафную соперника Арибо и покатил поперек на Камерона Арчера, который пробил в одно касание метров с семи - в падении кипер ногой смог отбить сферу в сторону. Догнал мяч Кукурелья в чужой штрафной, но вместо удара набросил на дальнюю штангу, где с лета Мадуэке пробил в касание, но ногой голкипер смог отбить в сторону. Фернандес отличным пасом вывел на ворота соперника Нкунку, который уложил на газон голкипера и в борьбе с защитником пробил по воротам, перед линией добавил Палмер скорости мячу, записав гол на себя, - 1:4. Мало Гюсто протащил мяч на скорости к штрафной соперника и покатил поперек на Джедона Санчо, который ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку, застав голкипера врасплох, - 1:5.

«Челси» вышел на чистое второе место, соперник - последний.

Протокол игры  
Саутгемптон1:5Челси
  7'Дисаси Аксель (0:1)
(1:1) Арибо Джо11'  
  17'Нкунку Кристофер (1:2)
  34'Мадуэке Нони (1:3)
  77'Палмер Коул (1:4)
  87'Санчо Джедон (1:5)
Ламли ДжоБри Джеймс 79' (Эдвардс Ронни ( 79') Вуд-Гордон НатанСтивенс Джек  39'Уокер-Питерс КайлМэннинг РайанАрмстронг Адам  47' 62' (Бреретон Бен ( 62') Арибо ДжоФернандеш Матеуш 78' (Тэйлор Чарли ( 78') Фрейзер Райан 62' (Сулемана Камалдин ( 62') Арчер Камерон 73' (Сугавара Юкинари ( 73')
Запасные: Амо-Амеяу СамуэльМаккарти АлексКорне МаксвеллУитмарш О`Брайен Джо
Йоргенсен ФилипГюсто МалоДисаси АксельАдарабиойо ОлуватосинКукурелья Марк 79' (Вейга Ренату ( 79') Кайседо МойсесФернандес ЭнцоМадуэке Нони 72' (Санчо Джедон ( 72') Палмер Коул 79' (Дьюсбери-Холл Кирнан ( 79') Фелиш ЖоауНкунку Кристофер
Запасные: Санчес РобертЛавия РомеоНету ПедруБадьяшиль БенуаКолвилл ЛевиДжексон Николас
04 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Челси Саутгемптон

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