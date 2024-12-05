«Челси» забил 5 мячей в ворота «Саутгемптона»

«Челси» гостил у «Саутгемптона» в матче 14-го тура чемпионата Англии.

На седьмой минуте с углового навесил Энцо Фернандес на линию вратарской, где сыграл на опережении Аксель Дисаси и головой вколотил мяч точно под перекладину - 0:1. Быстро сравняли счёт в матче хозяева, догнал мяч Кайл Уокер-Питерс у лицевой линии, обыграл Фернандеса и покатил в центр штрафной, где в касание пробил точно мимо голкипера Джо Арибо в одно касание - 1:1. После ужасной ошибки вратаря «святых» перехватил Нони Мадуэке мяч на чужой половине поля и покатил поперек на Кристофера Нкунку, который с линии штрафной отправил мяч в пустые ворота - 1:2. С правого фланга ворвался Мадуэке в штрафную, обыграл защитника и пробил в ближний нижний угол, но смог в сторону голкипер отбить ногой. Отличным диагональным пасом с фланга Жоау Фелиш запустил в штрафную Коула Палмера, который пробил вторым касанием, но в падении вратарь смог перевести сферу в штангу. С угла поля навесил Палмер в центр штрафной, где выиграл верх Олуватосин Адарабиойо и пробил головой, но угодил в перекладину. На 35-й минуте зацепился за мяч в штрафной соперника Фелиш и покатил поперек на Мадуэке, который финтом расшатал защитника, после чего пробил точно в дальний нижний угол ворот - 1:3. В конце тайма намеренно Джек Стивенс схватил за волосы Марка Кукурелью и повалил оппонента на газон, это прямая красная карточка, «святые» в меньшинстве.

После перерыва с угла поля Фернандес навесил на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил Адарабиойо в ближнюю девятку, но угодил точно в штангу. Ворвался в штрафную соперника Арибо и покатил поперек на Камерона Арчера, который пробил в одно касание метров с семи - в падении кипер ногой смог отбить сферу в сторону. Догнал мяч Кукурелья в чужой штрафной, но вместо удара набросил на дальнюю штангу, где с лета Мадуэке пробил в касание, но ногой голкипер смог отбить в сторону. Фернандес отличным пасом вывел на ворота соперника Нкунку, который уложил на газон голкипера и в борьбе с защитником пробил по воротам, перед линией добавил Палмер скорости мячу, записав гол на себя, - 1:4. Мало Гюсто протащил мяч на скорости к штрафной соперника и покатил поперек на Джедона Санчо, который ворвался в штрафную и пробил в ближнюю девятку, застав голкипера врасплох, - 1:5.

«Челси» вышел на чистое второе место, соперник - последний.