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«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» после семи провалов подряд

05 Декабря 2024 • 00:27 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Ноттингем Форест
окончен

Кошмарнейшая серия «Манчестер Сити» без побед (-6, =1) ушла в прошлое. Команда Хосепа Гвардиолы в среду порвали оборону «Ноттингем Форест».

Уже на первых минутах Илкай Гюндоган после паса Йошко Гвардиола ворвался в штрафную с левого края и навесил на дальний угол вратарской, Кевин де Брёйне головой пробил в противоход вратарю, а Бернарду Силва подставил ногу - 1:0. Бернарду Силва после навеса Гвардиола с правого края штрафной пробивал головой метров с восьми и совсем немного не попал в дальний угол. Морган Гиббс-Уайт после прострела с правого фланга от Диогу Жоты пробивал в дальний угол метров с 14, однако вратарь «Сити» вытащил непростой мяч. Гвардиол после передачи Эрлинга Холанна неожиданно вывалился на рандеву с голкипером, однако пробил хорват правее створа. Де Брёйне после оставления Бернарду пробил с правого края штрафной низом - мяч прокатился рядом с дальней штангой. Де Брёйне ошибся в передаче назад, Крис Вуд опередил защитников «Сити», добрался до штрафной, но с 16-метровой линии пробил рядом со штангой. На 31-й минуте Жереми Доку сместился с левого фланга в центр, ушел от опеки и сыграл на де Брёйне, который с 13 метров расстрелял цель - 2:0.

После перерыва Холанн со своей половины поля бросил в прорыв по левому флангу Доку, тот добрался до штрафной гостей, убрал мяч под правую и пробил точно в дальний угол - 3:0. У Джека Грилиша не получился удар после передачи де Брёйне, мяч отскочил к бельгийцу, который пробил с 14 метров - вратарь потащил снаряд после рикошета от ноги защитника. Энтони Эланга получил мяч от Тайво Авонийи на левом краю штрафной и нанес обводящий удар в дальний угол, но немного не попал в девятку. Жереми Доку ворвался в штрафную гостей с левого края и завершил свой слалом ударом метров с десяти - мяч прошел выше створа.

Хозяева поля вышли на третье место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:0Ноттингем Форест
(1:0) Силва Бернарду8'  
(2:0) Де Брёйне Кевин31'  
(3:0) Доку Жереми57'  
Ортега ШтефанАканджи Мануэль 46' (Уокер Кайл ( 46') Диаш РубенАке Натан 90' (Луис Матеус II ( 90') Гвардиол ЙошкоГюндоган Илкай  52'Силва Бернарду  69'Де Брёйне Кевин 74' (Льюис Рико ( 74') Грилиш Джек 90' (Савио III ( 90') Доку Жереми 90' (Макэйти Джеймс ( 90') Холанн Эрлинг
Запасные: Райт ДжейкобЭдерсон МораесО'Райли НикоКарсон Скотт
Селс МатцЭйна Ола 63' (Да Сильва Морейра Эрик ( 63') Миленкович Никола  76'Мурильо Джейсон  54'Морено АлексЙейтс Райан 46' (Родригес Фелипе II ( 46') Домингес Николас  45'Эланга ЭнтониГиббс-Уайт Морган  51' 63' (Андерсон Эллиот ( 63') Силва Жота 72' (Соса Рамон ( 72') Вуд Крис 62' (Авонийи Тайво ( 62')
Запасные: Хадсон-Одои КаллумУильямс НекоУорд-Праус ДжеймсМигель Карлос
04 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Манчестер Сити Ноттингем Форест

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