39-летний Эшли Янг установил рекорд АПЛ

Ветерану «Эвертона» Эшли Янгу покорилось уникальное достижение.

Левый защитник «ирисок» открыл счёт в матче 14-го тура против «Вулверхэмптона», поразив ворота ударом со штрафного на 10-й минуте. Как информирует Opta, Янг – четвёртый в рейтинге самых возрастных голеадоров в истории Премьер-лиги (39 лет и 148 дней). Кроме того, англичанин стал самым возрастным в истории турнира автором гола прямым ударом со штрафного.

Сегодняшний забитый мяч стал для Эшли Янга первым в нынешнем сезоне. Также в его активе три результативные передачи.

Наблюдать за дальнейшими событиями матча «Эвертон» – «Вулверхэмптон» можно на портале LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.