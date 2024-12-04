Фернандеш – о матче с «Арсеналом»: «Серьёзное испытание для нас»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча против «Арсенала».

«Когда приходит новый тренер, то всех объединяет вера. Нам ещё многое предстоит улучшить, и сегодня для нас будет большое испытание.

Капитанская повязка? Конечно, на тебе всегда ответственность, если ты играешь за «Манчестер Юнайтед». К этому клубу всегда приковано повышенное внимание, я это прекрасно осознаю. Я изо всех сил стараюсь помочь всем, кто связан с «Манчестер Юнайтед», буду продолжать делать это и с новым тренером.

Я никогда не побеждал на «Эмирейтс»? Не знаю этой статистики, не помню, чтобы часто проигрывал», – приводит слова Фернандеша Amazon Prime.