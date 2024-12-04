Бернарду Силва забил в АПЛ впервые за 11 месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва завершил безголевую серию в Английской премьер-лиге.

Португалец открыл счёт в проходящем сейчас матче «горожан» против «Ноттингем Форест», поразив ворота на 8-й минуте. Для хавбека «Сити» этот гол стал первым в рамках чемпионата Англии с 13 января текущего года – тогда он забил «Ньюкаслу». В последующих 29 встречах Премьер-лиги 30-летней звезде команды Хосепа Гвардиолы не удалось отличиться ни разу.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Манчестер Сити» против «Ноттингем Форест». Напомним, что хозяева поля подошли к игре с действующей серией из семи подряд матчей без побед во всех турнирах.