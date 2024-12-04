Артета сравнил игроков «Арсенала» с Хави, Иньестой и Бускетсом

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета впечатлён сыгранностью футболистов своей команды.

Испанский тренер отдельно отметил невероятный уровень взаимопонимания вингера Букайо Саки и полузащитника Мартина Эдегора.

«Я сразу вспоминаю о Хави, Иньесте и Бускетсе времён «Барселоны» – им тоже не требовалось смотреть друг на друга, чтобы знать всё наперёд, – высказывается об игровой химии Саки и Эдегора наставник «канониров». – То же самое можно сказать и о наших центральных защитниках», – цитируют английские СМИ Артету.

В 23:15 по московскому времени стартует матч «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед».