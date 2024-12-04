Артета – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы готовы доминировать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

«Эти два клуба связывает целая история, одна из тех игр, которую очень хочется сыграть, с нетерпением жду стартовый свисток.

Мы провели прекрасную подготовку, чтобы выйти на поле и доминировать.

Предыдущий матч против Аморима? Конечно, структуры будут похожи, но нельзя забывать о футболистах. Мы должны понять, что «Манчестер Юнайтед» из себя представляет, но в любом случае нужно отталкиваться от себя», - цитирует Артету Amazon Prime.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.