Аморим отреагировал на новую травму Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об очередной травме левого защитника Люка Шоу.

Англичанин пропустит ближайшие матчи «красных дьяволов» из-за мышечного повреждения.

«С момента своего назначения я видел Люка в медицинском отделе, в тренажёрном зале и на тренировках – он всё делал правильно. Мы будем с ним столько, сколько потребуется, мы продолжим верить в него. Он так важен для нашей команды», – заявил Аморим в интервью перед началом матча против лондонского «Арсенала».

Люк Шоу принял участие в трёх поединках «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне, прежде чем вновь угодил в лазарет.