Аморим – об игре с «Арсеналом»: «Это просто очередной матч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил ротацию состава перед матчем с «Арсеналом».

«Конечно, это большой матч, все всё понимают. Да, многие считают матч с «Арсеналом» отличным испытанием, но я думаю по-другому, это просто очередная игра. Я понимаю всю важность матча для наших болельщиков, но это одна игра.

Шесть перестановок в составе? У нас очень плотный календарь, у «Арсенала» на один день больше отдыха, поэтому мы вынуждены вносить изменения, иначе не может быть», – цитирует Аморима Amazon Prime.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.