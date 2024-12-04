Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака и Эдегор - в старте «Арсенала» на матч с «Манчестер Юнайтед»

04 Декабря 2024 • 22:26 Комментировать

В центральном поединке 14-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Тренерские штабы огласили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивиор, Зинченко, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Маласия, Угарте, Фернандеш, Гарначо, Маунт, Хёйлунн.

Матч «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» начнется в 23:15 по московскому времени. В преддверии поединка «канониры» занимают второе место в таблице АПЛ, а «красные дьяволы» находятся на девятой строчке.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мартин Эдегор Букайо Сака ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Флик может покинуть «Барселону» - названо условие Роналду проиграл 1 миллион долларов болельщику
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Саутгемптон Саутгемптон
Челси Челси
1
3
6.00 4.20 1.49
Видео
Перерыв
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
3.75 3.60 1.91
Видео
57 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.20 6.20 13.00
Видео
Перерыв
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
2.18 3.30 3.25
Видео
12 мин
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
1.56 4.20 5.20
Видео
12 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
0
0
1.61 3.85 5.20
Видео
05.12.24 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Брайтон Брайтон
2.40 3.40 2.75
Видео
05.12.24 в 23:15
Борнмут Борнмут
Тоттенхэм Тоттенхэм
3.20 3.55 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
23:00 · Англия. Премьер-лига
39-летний Эшли Янг установил рекорд АПЛ
22:54 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – о матче с «Арсеналом»: «Серьёзное испытание для нас»
22:50 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва забил в АПЛ впервые за 11 месяцев
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:42 · Англия. Премьер-лига
Артета сравнил игроков «Арсенала» с Хави, Иньестой и Бускетсом
22:38 · Англия. Премьер-лига
Артета – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы готовы доминировать»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Аморим отреагировал на новую травму Шоу
22:30 · Англия. Премьер-лига
Аморим – об игре с «Арсеналом»: «Это просто очередной матч»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Сака и Эдегор - в старте «Арсенала» на матч с «Манчестер Юнайтед»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал возвращение де Брёйне в старт
22:23 · Англия. Премьер-лига
Слот объяснил решение оставить Трента в запасе
22:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о серии неудач «Манчестер Сити»: «Я повидал и не такое»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Нам нужна поддержка болельщиков»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о составе «Челси»
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:44 · Англия. Премьер-лига
Из «Реала» может уйти бразилец 1 слухи
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать звезду «Тоттенхэма»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я найду решение»
21:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл альтернативу Субименди за 60 млн евро
21:32 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ноттингем Форест»
21:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» огласил состав на матч с аутсайдером АПЛ, Джексон и Нету – на скамейке
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал стартовый состав на матч с «Ньюкаслом»
21:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 60 млн евро за игрока «ПСЖ» слухи
Все новости