Сака и Эдегор - в старте «Арсенала» на матч с «Манчестер Юнайтед»

В центральном поединке 14-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Тренерские штабы огласили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивиор, Зинченко, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Хаверц, Мартинелли.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, де Лигт, Магуайр, Мазрауи, Маласия, Угарте, Фернандеш, Гарначо, Маунт, Хёйлунн.

Матч «Арсенала» против «Манчестер Юнайтед» начнется в 23:15 по московскому времени. В преддверии поединка «канониры» занимают второе место в таблице АПЛ, а «красные дьяволы» находятся на девятой строчке.