Гвардиола прокомментировал возвращение де Брёйне в старт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении полузащитника Кевина де Брёйне в стартовый состав.

Бельгиец попал в основу «горожан» на сегодняшний матч против «Ноттингем Форест». 33-летний хавбек выйдет на поле с первых минут впервые с сентября.

«Конечно, Кевин очень важен. Посмотрим, как он будет себя чувствовать после длительного перерыва. Я не знаю, сколько минут он сможет провести на поле сегодня вечером. Надеюсь, шаг за шагом он вернётся к своей лучшей форме», – передаёт City Xtra комментарии Гвардиолы.

Матч «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» стартует в 22:30 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно на сайте LiveResult.ru.