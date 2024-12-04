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Слот объяснил решение оставить Трента в запасе

04 Декабря 2024 • 22:23 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Ливерпуль
1 4.40 X 4.05 2 1.78
перерыв

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил решение оставить в запасе защитника Трента Александра-Арнольда на матч с «Ньюкаслом».

«Мы понимаем, что у нас в обойме осталось всего пять защитников, а игр будет очень много, это просто возможность Тренту отдохнуть. Было бы странно не проводить ротацию после такой напряжённой недели», - цитирует Слота Amazon Prime.

Стартовый свисток о начале встречи между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Трент сыграл 16 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами.

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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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