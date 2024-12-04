Гюндоган – о серии неудач «Манчестер Сити»: «Я повидал и не такое»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил, что думает о действующей безвыигрышной серии команды.

«Горожане» не побеждают в семи матчах кряду, чего ранее не происходило ни разу за всё время работы Хосепа Гвардиолы в клубе. Действующие чемпионы Англии уступили соперникам в шести из семи случаев, а однажды была зафиксирована ничья.

«Переживал ли я когда-либо подобную серию? Приятель, я играл в стыковых матчах за выживание в Бундеслиге. Вот что действительно ощущается как нож у горла», – сказал в беседе с Amazon Prime Video Sport Гюндаган перед началом матча против «Ноттингем Форест», который стартует в 22:30 по московскому времени.