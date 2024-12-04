Гвардиола: «Нам нужна поддержка болельщиков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам перед матчем с «Ноттингем Форест».

«Да, сложилась такая ситуация, но болельщики всегда были с нами и не скрывали своих эмоций. Они знают, чего добилась эта команда за последние 10 лет, и понимают, что сейчас нам необходима поддержка. Игроки – это люди. Мы готовы отдать всё, чтобы изменить сложившуюся ситуацию», – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Сити» проиграл четыре последних матча в Английской премьер-лиге, что отбросило подопечных Гвардиолы на пятое место в турнирной таблице.

Стартовый свисток о начале матча между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» прозвучит 22:30 по московскому времени.