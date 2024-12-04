Мареска высказался о составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями о составе своей команды перед началом матча Премьер-лиги против «Саутгемптона».

Выездная для «синих» встреча со «святыми» начнётся в 22:30 по московскому времени. Увидеть стартовый состав лондонцев можно здесь.

«Я много раз говорил, что у нас отличные игроки, и все они заслуживают постоянно выходить на поле. С самого начала сезона мы стараемся распределять игровые минуты между всеми, о каком бы турнире ни шла речь. Мы убеждены, что это верный путь, и мы продолжим следовать в этом направлении. Нам нужно делать всё возможное, чтобы поддерживать заданный темп», – приводит пресс-служба «Челси» слова Марески.

На сайте LiveResult.ru пройдёт текстовая трансляция поединка «Саутгемптон» – «Челси».