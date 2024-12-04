Нападающий Эндрик недоволен своим положением в «Реале». Как сообщает портал TodoFichajes, 18-летний бразилец подумывает о смене команды на фоне небольшого количества игрового времени.

Отмечается, что уже есть клубы, которые проявляют интерес к Эндрику. В их числе находятся английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а также итальянский «Ювентус».

Как известно, контракт Эндрика с «Реалом» рассчитан до середины 2030 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого бразильца в 60 миллионов евро.

Эндрик пока только один раз попадал в стартовый состав «Реала».