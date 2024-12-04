«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать звезду «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом рапортуют журналисты Give me Sport.

Согласно сведениям журналистов, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут заполучить игрока бесплатно следующим летом, поскольку его трудовое соглашение со «шпорами» истекает по завершении сезона-2024/2025.

Нападающий выступает за лондонскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне Сон провел 14 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи. Его рыночный ценник составляет 45 миллионов евро.