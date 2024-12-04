Гвардиола: «Я найду решение»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола верит, что сможет решить проблемы команды.

В последних семи матчах всех турниров «горожане» потерпели шесть поражений и однажды сыграли вничью. Действующие чемпионы попробуют завершить серию неудач в сегодняшнем домашнем поединке Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», который начнётся в 22:30 по московскому времени.

«Моя работа – находить решения, и я сделаю это. Я в этом уверен. Я прожил свои лучшие годы здесь, в Манчестере, я люблю наш клуб и наших болельщиков. Я полон решимости сделать нас лучше. Мы добились огромных успехов в прошлом, но мы хотим большего», – цитирует City Report Гвардиолу.