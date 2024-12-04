«Ливерпуль» нашёл альтернативу Субименди за 60 млн евро

В «Ливерпуле» продолжают поиски нового опорного полузащитника.

Минувшим летом «красные» потерпели неудачу в попытках переманить в свои ряды Мартина Субименди из «Реал Сосьедада». Испанец остаётся приоритетной трансферной целью «Ливерпуля», однако у английского гранда есть альтернативный вариант. По информации Anfield Watch, мерсисайдцы присматриваются к Самуэле Риччи, представляющему «Торино». Переговоры по итальянцу могут стартовать в случае очередной неудачи в сделке по Субименди.

Стоимость потенциального трансфера Риччи оценивается в 60 млн евро. Хавбек провёл 16 поединков за «Торино» в текущем сезоне, а также шесть раз сыграл за сборную Италии.