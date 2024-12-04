Де Брёйне – в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ноттингем Форест»

В рамках 14-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сегодня, 4-го декабря, примет на своём поле «Ноттингем Форест». Стало известно, кто у хозяев выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Гюндоган, Аке, де Брёйне, Силва, Доку, Грилиш, Холанн.

Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 22:30 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Манчестер Сити» проиграл четыре матча подряд в рамках Английской премьер-лиги и опустился на пятое место в турнирной таблице.