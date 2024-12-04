«Челси» огласил состав на матч с аутсайдером АПЛ, Джексон и Нету – на скамейке

Лондонский «Челси» вечером среды проведёт матч 14 тура АПЛ против «Саутгемптона». За час до встречи «синие» огласили свой состав на выездной матч против одного из главных аутсайдеров Премьер-лиги. Он выглядит так:

Йоргенсен, Гюсто, Дисаси, Адарабиойо, Кукурелья, Кайседо, Энцо (к) Фернандес, Мадуэке, Палмер, Фелиш, Нкунку.

Напомним, что перед этим матчем лондонцы лишь по дополнительным показателям уступают вторую строчку соседям из «Арсенала». У обоих клубов в активе по итогу 13 туров набрано по 25 баллов.

Текстовую трансляцию игры «святых» и «аристократов» будет проводить наш портал.