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«Челси» огласил состав на матч с аутсайдером АПЛ, Джексон и Нету – на скамейке

04 Декабря 2024 • 21:32 Комментировать
Саутгемптон
...
Челси
1 9.00 X 5.80 2 1.33
Через 0 ч. 34 мин.

Лондонский «Челси» вечером среды проведёт матч 14 тура АПЛ против «Саутгемптона». За час до встречи «синие» огласили свой состав на выездной матч против одного из главных аутсайдеров Премьер-лиги. Он выглядит так:

Йоргенсен, Гюсто, Дисаси, Адарабиойо, Кукурелья, Кайседо, Энцо (к) Фернандес, Мадуэке, Палмер, Фелиш, Нкунку.

Напомним, что перед этим матчем лондонцы лишь по дополнительным показателям уступают вторую строчку соседям из «Арсенала». У обоих клубов в активе по итогу 13 туров набрано по 25 баллов.

Текстовую трансляцию игры «святых» и «аристократов» будет проводить наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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САУТГЕМПТОН ЧЕЛСИ
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