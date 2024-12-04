«Ливерпуль» назвал стартовый состав на матч с «Ньюкаслом»

Сегодня, 4-го декабря, «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги. Стало известно, кого выпустит Арне Слот с первых минут.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Куанса, Макаллистер, Гравенберх, Джонс, Салах, Гакпо, Нуньес.

Стоит отметить, что на скамейке запасных остались Трент Александер-Арнольд и Луис Диас.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию матча проведет спортивный интернет-портал LiveResult.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.