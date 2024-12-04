«Челси» готовит 60 млн евро за игрока «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Вильян Пачо интересен лондонскому «Челси».

23-летний футболист провёл всего четыре месяца в парижском клубе, но уже связан с возможным переездом в Англию. Согласно информации Fichajes, на который ссылается Transfer News Live, в «Челси» готовы заплатить за эквадорца порядка 50 млн фунтов стерлингов (около 60 млн евро).

Летний трансфер Вильяна Пачо из франкфуртского «Айнтрахта» обошёлся «ПСЖ» в 40 млн евро. Центрбек отыграл 16 матчей за команды Луиса Энрике в Лиге 1 и Лиге чемпионов, записав на свой счёт одну результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до середины 2029 года.