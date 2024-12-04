Постекоглу: «Мы планируем усилить нападение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что клуб планирует усилить нападение в трансферное окно.

«Очевидно, что нам нужно усиление в последнюю треть поля в ближайшие трансферные окна. Да, трансфер Соланке – это замечательно, но мы не должны его перегружать. Конечно, этот вопрос у нас на повестке», – цитирует Постекоглу журналист Фабрицио Романо.

«Тоттенхэм» под руководством австралийского специалиста занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, а отставание от первой пятёрки составляет всего лишь три зачётных балла.

Завтра, 5-го декабря, «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Борнмута».