Макаллистер: «Салах приходит на тренировку первым, а уходит последним»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о Мохамеде Салахе на фоне слухов относительно контракта египтянина.
«Когда вы видите Салаха каждый день, то понимаете, какой он человек. Он очень много работает. Мохамед приходит на тренировку первым, а уходит последним, ситуация с контрактом никак не отражается на его работе.
Салах делает разницу? Да, он показывает свой уровень в очень важные моменты, конечно, это делает нас счастливыми», – цитирует Макаллистера ESPN Argentina.
Напомним, что действующее соглашение 32-летнего египтянина с «Ливерпулем» истекает в конце сезона.
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