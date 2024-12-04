Макаллистер: «Салах приходит на тренировку первым, а уходит последним»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался о Мохамеде Салахе на фоне слухов относительно контракта египтянина.

«Когда вы видите Салаха каждый день, то понимаете, какой он человек. Он очень много работает. Мохамед приходит на тренировку первым, а уходит последним, ситуация с контрактом никак не отражается на его работе.

Салах делает разницу? Да, он показывает свой уровень в очень важные моменты, конечно, это делает нас счастливыми», – цитирует Макаллистера ESPN Argentina.

Напомним, что действующее соглашение 32-летнего египтянина с «Ливерпулем» истекает в конце сезона.