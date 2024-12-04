Бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новом главном тренере «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме.

- Я помню, как Рубен только начинал в «Браге». Он был тогда совсем молодым, но действительно показал себя большим профессионалом. Очень позитивным, но при этом жаждущим работать и требовательным. Думаю, что он сильнейший тренер из новейшего поколения.

- Как вы думаете, у него получится в Манчестере глобально?

- Я думаю, Рубен Аморим добьется успеха в «Манчестер Юнайтед». Он пришел в клуб, когда тот был в не лучшем положении. При этом у клуба сильный состав, уже видно, как Аморим по чуть-чуть меняет игровую схему и менталитет игроков. Это будет продолжаться и дальше.

Напомним, что в эту среду вечером «Арсенал» будет гостить у «МЮ» в рамках 14 тура АПЛ. Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал.