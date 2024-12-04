Судьба главного тренера лондонского «Вест Хэма» Хулена Лопетеги висит на волоске. По информации Sky Sports, будущее специалиста может решиться в эту пятницу.

Тем не менее, окончательное решение об увольнении тренера руководством «молотков» пока не принято. Но часть руководителей клуба не впечатлили недавние поражения «Вест Хэма» от «Арсенала» (2:5) и прямого конкурента, «Лестера» (1:3).

«Вест Хэм» в турнирной таблице АПЛ идёт лишь на 14-м месте с 15 набранными баллами. Отрыв от 18 места составляет шесть очков.

В следующем туре Премьер-лиги «молоткам» предстоит сыграть против «Вулверхэмптона» дома.