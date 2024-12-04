Уокер может сменить «Манчестер Сити» на другой клуб Англии

Лучшие годы Кайла Уокера в карьере уже наверняка позади, и «Манчестер Сити» хочет заполучить более молодого футболиста на правый фланг обороны. Скорее всего, следующим летом Уокер, которому к тому моменту уже исполнится 35 лет, будет продан.

Как сообщает talkSPORT, интерес к подписанию Кайла Уокера проявляет «Шеффилд Юнайтед». Именно в этом клубе защитник в своё время начинал футбольную карьеру.

Впрочем, у Уокера могут быть и более привлекательные в финансовом плане варианты в МЛС и Саудовской Аравии.

«Шеффилд Юнайтед» сейчас лидирует в Чемпионшипе и имеет шансы вернуться в топ-дивизион в следующем году.

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