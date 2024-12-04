Основа «Манчестер Сити» проиграла команде академии на тренировке

«Манчестер Сити» переживает трудное время – в семи последних матчах во всех соревнованиях команда Хосепа Гвардиолы один раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. Как стало известно The Athletic, на прошлой неделе, после ничьей в Лиге чемпионов с «Фейеноордом» (3:3), на тренировке «Манчестер Сити» состоялась двусторонка между первой командой и командой академии. Игра проходила в формате «девять на девять».

Основная команда потерпела поражение, хотя отмечается, что некоторые футболисты играли после участия в игре с «Фейеноордом», то есть были уставшими.

В среду «Манчестер Сити» сыграет против «Ноттингем Форест» и попытается прервать неудачную серию.