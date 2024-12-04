Ван Дейк недоволен предложением «Ливерпуля»

Защитник Виргил ван Дейк обсуждает с «Ливерпулем» возможное продление контракта. Как сообщает The Athletic, стартовое предложение мерсисайдского клуба «не оправдало ожиданий» 33-летнего футболиста.

Судя по всему, переговорный процесс между сторонами будет продолжаться. Действующее трудовое соглашение ван Дейка рассчитано до конца сезона 2024/2025.

За «Ливерпуль» Виргил ван Дейк играет с начала 2018 года. С тех пор нидерландец провёл 288 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.

На текущий момент «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и Лиге чемпионов.