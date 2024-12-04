Нико Уильямс интересен четырём топ-клубам Англии

Вингер Нико Уильямс остаётся героем трансферных слухов. Летом талантливого игрока сборной Испании связывали с «Барселоной», но переход из «Атлетика» (Бильбао) всё-таки не состоялся.

Видеть Уильямса хотят и в Английской премьер-лиге. Согласно данным The Athletic, интерес к 22-летнему футболисту проявляют сразу четыре топ-клуба из Англии – «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Нико Уильямса в 70 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 вингер провёл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.