Экс-тренер Дании Юльманн может получить работу в АПЛ

В «Вест Хэме» задумались о смене главного тренера, ведь результаты команды не оправдывают ожиданий. Ранее появлялась информация о том, что после вторничного поражения от «Лестера» будущее Хулена Лопетеги висит на волоске.

Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, в «Вест Хэме» рассматривают кандидатуру Каспера Юльманна. В настоящий момент 52-летний специалист находится без работы. Летом Юльманн покинул должность главного тренера сборной Дании.

На текущий момент «Вест Хэм» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.