Варди сделал то, что ранее удавалось только 13 футболистам в истории АПЛ

Лидер «Лестера» Джейми Варди сделал то, что ранее удавалось только 13 игрокам в истории Английской премьер-лиги.

По информации «Английского акцента», форвард «Лестера» смог принять непосредственное участие в 100 голах на одном стадионе: 73 гола и 27 голевых передач. Он стал 14-м футболистом, которым ранее это удавалось.

Напомним, что играет «Лестер» на арене «Кинг Пауэр». Ранее в первом матче под руководством нидерландского тренера Руда ван Нистелроя «лисы» обыграли лондонский «Вест Хэм» дома с уверенным счётом – 3:1. Варди же забил свой гол в этом поединке.

В турнирной таблице АПЛ после дебютной победы ван Нистелроя «Лестер» идёт 15-м с 13 баллами.