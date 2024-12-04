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«Ливерпуль» сделал предложение ван Дейку, дальше – Салах

04 Декабря 2024 • 16:40 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
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Через 5 ч. 8 мин.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк уже получил предложение от клуба по новому контракту. Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, мерсисайдцы сделали нидерландцу вводное предложение. Пока что не произошло прорыва по стоимости или сроку сделки, но переговорный процесс продолжается.

Отмечается, что в скором времени «Ливерпуль» сделает предложение Салаху, чей действующий контракт тоже рассчитан до конца сезона.

Кроме того, «красные» продолжают переговоры с Трентом Александер-Арнольдом. Его трудовое соглашение тоже истекает ближайшим летом.

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Ливерпуль Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Трент Александер-Арнольд ещё теги

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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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