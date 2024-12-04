«Ливерпуль» сделал предложение ван Дейку, дальше – Салах

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк уже получил предложение от клуба по новому контракту. Как сообщает в социальных сетях журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, мерсисайдцы сделали нидерландцу вводное предложение. Пока что не произошло прорыва по стоимости или сроку сделки, но переговорный процесс продолжается.

Отмечается, что в скором времени «Ливерпуль» сделает предложение Салаху, чей действующий контракт тоже рассчитан до конца сезона.

Кроме того, «красные» продолжают переговоры с Трентом Александер-Арнольдом. Его трудовое соглашение тоже истекает ближайшим летом.