Ван дер Ваарт предположил, в чём проблема «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» переживает кризис – в семи последних матчах команда один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Комментарий по поводу выступлений команды Хосепа Гвардиолы дал Рафаэль ван дер Ваарт.

«Я думаю, что у них пропала интенсивность, которая была при Гвардиоле в течение многих сезонов. Мне кажется, они очень устали. Это видно по их лицам, например, по Кевину де Брёйне. Они больше не свежие. Им нужна перестройка. Я не из тех, кто считает, что нужно увольнять Пепа. Я верю в его тренерские методы, то им нужно правильно расставить трансферы. Гюндоган не был тем, кто им был нужен летом», - сказал ван дер Ваарт в программе The LineUp.

«Манчестер Сити» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.